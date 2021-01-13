Следователи проводят обыски в красноярской краевой больнице

В Красноярске расследуют уголовное дело о хищении 113 млн рублей при поставках медицинского оборудования для нового хирургического корпуса. Обыски проводят в краевой больнице.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, дело по статье мошенничество было возбуждено сегодня, 13 января. Одним из подозреваемых является руководитель организаций «Стройтекс» и «Красмедсервис». Именно эти компании занимались поставкой медицинской техники.

«Он заменял оборудование, которое поставлялось в больницу в рамках госконтракта, на более дешевое и с худшими характеристиками», – заявил собеседник ТАСС.

Отмечается, что данное оборудование могло принести вред пациентам. На данный момент расследование дела продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что под Тосно при обыске у 54-летнего наркоторговца нашли 59 кг метамфетамина.