Под Тосно при обыске у 54-летнего наркоторговца нашли 59 кг метамфетамина

Мужчина, в доме которого нашли почти 60 кг наркотиков, заключен под стражу. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Мужчина, в доме которого нашли почти 60 кг наркотиков, заключен под стражу. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти задержали 54-летнего безработного жителя Тосненского района, подозреваемого в производстве и сбыте метамфетамина.

Правоохранители обыскали дом подозреваемого в Лисинском сельском поселении. На территории земельного участка и в хозяйственной постройки нашли несколько пакетов с наркотическим веществом общей массой почти 59 килограммов. Также полицейские изъяли химическое оборудование, три карабина и несколько десятков патронов. Решается вопрос о возбуждении дела по факту незаконного хранения оружия.

По данным оперативников, подозреваемый изготавливал и продавал метамфетамин оптом. Сейчас, по словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, устанавливаются каналы поставки наркотиков и причастность задержанного к другим преступным эпизодам, а также его возможные соучастники.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржца отправили за решетку на 11 лет за попытку сбыта наркотиков.