Петербуржец отправится на 11 лет в колонию за покушение на сбыт наркотиков

Петербуржец отправится на 11 лет в колонию за покушение на сбыт наркотиков
Мужчина обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Фото: pixabay

Прокуратура Выборгского района поддержала государственное обвинение в отношении местного жителя, который обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщили в прокуратуре.

Суд установил, что обвиняемый приобрел у неустановленного лица наркотики массой почти 3,5 г. В квартире он подготовил все, что требуется для фасовки, и судя по всему, планировал распространить запрещенные вещества среди людей. Злоумышленника задержали.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет в колонии особого режима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге задержали преступную группу, которые занимались распространением наркотиков. Они продавали запрещенные вещества через интернет, а сбывали их посредством закладок.

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