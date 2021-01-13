Почти 23 тысячи россиян заразились коронавирусом за сутки

Суточный прирост в России держит планку в 23 тыс. человек. Фото: pixabay

Суточный прирост в России держит планку в 23 тыс. человек. Фото: pixabay

Количество больных коронавирусом в России достигло более 3,4 млн случаев. За прошедшие сутки медики зафиксировали 22 тыс. 850 заболеваний.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией в России, наибольший суточный прирост был зафиксирован в Москве. В столице страны вирус подтвердили у 4 тыс. 320 человек. На втором месте Петербург – там 3 тыс. 3 новых пациента за минувшие 24 часа. Замыкает тройку Московская область – 1 тыс. 189 человек.

Отметим, что всего от инфекции в России смогли вылечиться уже 2 млн 854 тыс. 88 человек. За прошедшие сутки это число увеличилось на 28 тыс. 658. Однако, количество летальных случаев в стране также продолжает увеличиваться. От болезни скончались за весь период пандемии 63 тыс. 370 россиян. За минувшие сутки – 566.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вирусолог заявил о выходе России на «зимнее плато» по Covid-19.