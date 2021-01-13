Обновление больницы №40 в Сестрорецке полностью завершат в 2021 году

Обновление больницы №40 в Сестрорецке полностью завершат в 2021 году
Общая стоимость реконструкции, начавшейся в 2019 году, составила 2,4 млрд рублей. Фото: Google View

В среду, 13 января, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил городскую больницу №40 в городе Сестрорецк Курортного района, проверив ход работ по обновлению четырех корпусов медучреждения.

Здания, возведённые в 1980-х годах, начали реконструировать в 2019 году. Общая стоимость контракта на проведение ремонта составляет 2,4 миллиарда рублей. Работы в полном объеме должны быть завершены в течение 2021 года. При этом больница, рассчитанная на 1 170 коек, не останавливала прием пациентов, даже когда четыре корпуса были выведены из эксплуатации.

В Смольном отмечают, что на данный момент реконструкцией занимаются 175 специалистов, на объекте обустраивают внутренние инженерные сети и проводят отделочные работы, а также монтируют оборудование. Беглов добавил, что в больнице №40 в мае 2020 года также появился первый в России центр для реабилитации пациентов, перенесших коронавирус, рассчитанный на 180 мест.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге отреставрируют оранжереи Таврического сада.

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