Соглашение о реконструкции оранжерей Таврического сада подписано в Петербурге

Соглашение о реконструкции оранжерей Таврического сада подписано в Петербурге
Оранжереи Таврического сада реконструируют к 1 июля 2025 года. Фото: скриншот «Оранжерея Таврического сада»/ ВК

В Петербурге городские власти и Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома заключили соглашение о реконструкции и эксплуатации оранжерей Таврического сада. Соглашение будет действовать в течение 49 лет.

Об этом сообщает петербургский комитет по инвестициям. В рамках проекта инвестор создаст на месте заброшенных территорий новое культурно-досуговое пространство для петербуржцев и туристов. Оранжереи Таврического сада находятся на Потемкинской и Кирочной улицах.

На строительство объекта инвестору дали 55 месяцев. Там создадут три оранжереи, выставочные и концертные помещения. При этом большую часть территории должны занимать оранжереи и помещения для досуга. В проект инвестировали около 700 млн рублей.

Обновленные оранжереи Таврического сада откроются не позднее 1 июля 2025 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что здание петербургского «Мюзик-Холла» реконструируют.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости СПб оранжереи таврического сада реконструкция Смольный таврический сад


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Британии ученые раскрыли происхождение коронавируса
В организме пациентки ученые нашли 18 мутаций коронавируса
Россия продлила запрет на полеты в Великобританию из-за коронавируса
Более 16 тысяч военнослужащих ЗВО привились от COVID-19
Трое петербуржцев попали на скамью подсудимых из-за продажи наркотиков онлайн
В Петербурге демонтировали 23 тысячи информационных конструкций за год
В Петербурге зафиксировано 2731 новый случай коронавируса
Соглашение о реконструкции оранжерей Таврического сада подписано в Петербурге