Соглашение о реконструкции оранжерей Таврического сада подписано в Петербурге

В Петербурге городские власти и Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома заключили соглашение о реконструкции и эксплуатации оранжерей Таврического сада. Соглашение будет действовать в течение 49 лет.

Об этом сообщает петербургский комитет по инвестициям. В рамках проекта инвестор создаст на месте заброшенных территорий новое культурно-досуговое пространство для петербуржцев и туристов. Оранжереи Таврического сада находятся на Потемкинской и Кирочной улицах.

На строительство объекта инвестору дали 55 месяцев. Там создадут три оранжереи, выставочные и концертные помещения. При этом большую часть территории должны занимать оранжереи и помещения для досуга. В проект инвестировали около 700 млн рублей.

Обновленные оранжереи Таврического сада откроются не позднее 1 июля 2025 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что здание петербургского «Мюзик-Холла» реконструируют.