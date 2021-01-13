Хоровая музыка, звезды балета и джазовый вокал: куда сходить под Старый Новый год в Петербурге

Gazeta.SPb рассказывает о концертах, спектаклях и играх которые пройдут в Петербурге в Старый Новый год.

Вечером 13 января праздничную концертную программу представят хор и симфонический оркестр Капеллы под управлением народного артиста СССР Владислава Чернушенко. Прозвучат инструментальная и хоровая музыка Георгия Свиридова, сочинения Франца фон Зуппе, Исаака Дунаевского, Геннадия Гладкова, Виктора Плешака, а также русские народные песни. Начало в 19:00.

В это же время, но 14 января во Дворце Белосельских-Белозерских состоится концерт в память о советском, латвийском и российском дирижере Марисе Янсонсе. Великий музыкант, о котором скорбит весь музыкальный мир, ушел из жизни год назад, но его образ навсегда остался в памяти ценителей музыки. В программе прозвучат произведения Моцарта, Мендельсона, Гайдна и Шуберта.

Михайловский театр вновь открывает двери для публики. Первым событием в афише станет Гала-концерт звезд балета, перенесенный с 31 декабря на 13 января. Гостей вечера ждет яркая, праздничная программа, которую составят хиты классического и современного балетного репертуара в исполнении танцовщиков ведущих театров России.

В этот же день Мариинский театр приглашает на праздничную программу «Старый Новый год с Екатериной Семенчук». Петербуржцам представят арии из опер русских и зарубежных композиторов в сопровождении фортепиано. Начало в 19:00. В это же время на новой сцене можно будет увидеть оперетту Иоганна Штрауса «Летучая мышь». На старой сцене в 19:30 — балет Василия Вайнонена на музыку Петра Чайковского «Щелкунчик».

В Аннекирхе 14 января будет зажигать ансамбль «Olympic Brass». Музыканты традиционно выходят на сцену старинной кирхи в середине января. В программе — любимые и известные композиции в новогоднем стиле.

Концерт, наполненный магией новогодних праздников, 13 января подарит джаз-бэнд Федора Кувайцева — 6 виртуозных музыкантов и 6 инструментов классического бэнда: кларнет, труба, саксофон, фортепиано, контрабас и барабаны. И, конечно, подлинно джазовый вокал. Начало в 19:00 в Белом зале СПбПУ.

Напомним, что посещать театры и концертные площадки в Петербурге можно с 7 января. С 11 января для горожан открылись музеи и выставки. С 4 января рестораны и кафе могут принимать посетителей до 23:00. Фуд-корты и фуд-плейсы в ТЦ, а также аквапарки и океанариумы пока остаются закрытыми.