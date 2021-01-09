Петербургские театры открылись премьерами после праздничного локдауна

С 1 декабря театрам разрешено заполнять зрительские залы лишь на четверть. Фото: Unsplash

С 1 декабря театрам разрешено заполнять зрительские залы лишь на четверть. Фото: Unsplash

С 7 января театры Петербурга распахнули двери для зрителей и показали премьерные спектакли. В первый день открылись 20 театров.

Как сообщает пресс-служба Смольного, власти решили открыть театры именно с 7 января, чтобы в оставшиеся новогодние каникулы петербуржцы смогли посетить спектакли и почувствовать праздничную атмосферу.

После новогоднего локдауна в Александринском театре два раза в день показывают балеты «Щелкунчик» и «Лебединое озеро». Театр марионеток имени Деммини специально для юных петербуржцев подготовил сказку «О глупом мышонке». Театр имени Комиссаржевской предложит зрителям посетить постановку по повести А.П, Чехова «Дуэль».

Театр-фестиваль «Балтийский дом» готовится представить первую в 2021 году премьеру — лирическую комедию «Девчата».

Отмечается, что все театры соблюдают противоэпидемические требования. Зрительские залы заполняются лишь на 25%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что театры Петербурга с 7 по 10 января представят более 30 спектаклей.