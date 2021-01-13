В США казнили женщину впервые почти за 70 лет

В Америке состоялась смертная казнь женщины за убийство беременной. Последний раз подобный приговор выносил судья в 1953-м году.

Как сообщает Reuters, 52-летнюю Лизу Монтгомери казнили через смертельную инъекцию. Женщина обвинялась в убийстве беременной на 8-м месяце, а также в том, что после убийства она разрезала ей живот и достала ребенка.

Однако адвокат осужденной считает казнь порочной и незаконной. Дело в том, что женщина страдала от тяжелого психического заболевания.

Отметим, что казнь женщины переносили уже несколько раз. Сначала причиной послужило то, что адвокаты заразились коронавирусом, а затем – исполнение приговора отложил судья.

Казни в США на федеральном уровне вернули в 2019 году. За этот период судьи вынесли уже 11 подобных приговоров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Соединенных Штатах впервые за 17 лет проведут смертную казнь.