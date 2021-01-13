В Никольском за три дня произошло 13 коммунальных аварий

В городе прорывало трубы с холодной воды: местные жители начинают верить в мистику.

В Никольское за последние три дня случилось 13 коммунальных авария: там прорывает трубы с холодной водой. Об этом сообщает 78.ru.

Известно, что на данный момент в большинство домов, соцобъектов и предприятий вернулась дома, но нет гарантий, что трубы выдержат испытания новыми морозами. Чтобы обеспечить себя водой, местные жители топили снег.

На местах работают специалисты, которые стараются оперативно реагировать на жалобы. Власти уверяют, что ситуация находится под контролем и проблему с ветхими коммуникациями удастся решить в обозримом будущем

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Колпино устранили дефект на трубопроводе на 4 часа раньше срока. Неполадки были выявлены на теплосети диаметром 100 сантиметров.