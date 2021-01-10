В Колпино устранили дефект на трубопроводе на 4 часа раньше срока

Жители остались без отопления и горячей воды. Фото: https://pixabay.com

Жители остались без отопления и горячей воды. Фото: https://pixabay.com

Теплоэнергетики устранили неполадки на трубопроводе в Колпино. Работа была выполнена на четыре часа раньше срока.

Как сообщает пресс-служба ТЭК Петербурга, нарушения на трубопроводе возникли накануне, 9 января на улице Братьев Радченко. Неполадки были выявлены на теплосети диаметром 100 сантиметров.

В итоге, понадобились сварочные работы. Также специалисты заполнили трубопровод теплоносителем. При этом повторно дефект на данном участке был обнаружен позже ночью. Несколько жилых домов остались без отопления и горячего водоснабжения.

Оперативная работа позволила устранить неполадки раньше планируемого. Нарушения теплоэнергетики ликвидировали на четыре часа раньше. Отопление к жителям Колпино вернулось в 12:20.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Морской набережной локализовали прорыв трубы. Из-за происшествия свои маршруты движения изменили автобусы № 100 и № 158.