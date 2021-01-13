В Петербурге похитителя исторических ценностей заключили под стражу

Расследование дела тем временем продолжается.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что мужчина, подозреваемый в похищении исторических ценностей, был заключен под стражу. Такое решение вынес Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Напоминаем, что 23-летнего неработающего жителя Выборгского района подозревают в нескольких кражах из научных учреждений. Стоимость украденного оценивается примерно в пять миллионов рублей. Со слов задержанного, он не знал, что похищаемые предметы настолько ценны. Он признался, что украл их для личного пользования или продажи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургская полиция показала, как допрашивали подозреваемого в краже археологических находок из института РАН.