В Ленобласти санавиация доставила 373 человека в больницы за год

Большая часть пациентов нуждались в госпитализации в связи с инфарктами и инсультами.

В Ленинградской области за 2020 год санавиация эвакуировала 373 человека. Чаще всего вылеты совершались к пациентам с инфарктами и инсультами. Такой диагноз был у 42% госпитализированных. Об этом сообщили в пресс-службе администрации регионального правительства.

Также в экстренной госпитализации нуждались участники серьезных ДТП, беременные женщины и прочие граждане. Напоминаем, что в распоряжении санавиации два вертолета. Их вызов является бесплатным, но обращаться за экстренной помощью нужно далеко не всегда.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на работу санавиации Ленобласть направила более 171 млн рублей в 2021 году. Такую же сумму потратили на медицинскую эвакуацию в прошлом году.