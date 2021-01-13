Врач-диетолог рассказал, кому противопоказан мед

Прежде, чем лакомиться медом, стоит ознакомиться с противопоказаниями - для некоторых людей этот продукт может быть больше вреден, нежели полезен. Фото: pixabay

Прежде, чем лакомиться медом, стоит ознакомиться с противопоказаниями - для некоторых людей этот продукт может быть больше вреден, нежели полезен. Фото: pixabay

Врач-диетолог Михаил Гинзбург объяснил, в чем заключается опасность меда и кому лучше избегать его употребления.

По словам специалиста, меду часто приписывают больше полезных свойств, чем он имеет на самом деле. «Завышенные ожидания» могут привести к необдуманному употреблению продукта. К примеру, мед не обладает бактерицидными или вирусоцидными свойствами.

Кроме того, лучше отказаться от меда детям до трех лет — он может спровоцировать аллергическую реакцию, передает слова диетолога телеканал «Звезда». Также этот продукт больше вреден, чем полезен для людей с ожирением, гипертонией и жировым гепатозом печени. Эксперт подчеркнул, что, если человек отказывается от сахара, нужно отказываться и от меда. По словам Гинзбурга мед может взывать и обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как панкреатит.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какими лекарствами лучше не пользоваться при коронавирусе.