Шишкова призналась, что начала лысеть

Шишкова призналась, что год восстанавливает волосы и носит парики. Фото: скриншот Instagram

Шишкова призналась, что год восстанавливает волосы и носит парики. Фото: скриншот Instagram

Блогер отметила, что до такого состояния ее довели постоянные покраски и наращивания.

Блогер и модель Алена Шишкова рассказала, что начала стремительно терять волосы. Она отметила, что в какой-то момент состояние волосы настолько ухудшилось, что пришлось приобрести парики. Новостями девушка поделилась в Instagram-аккаунте.

Шишкова объяснила, что довольно часто экспериментировала с волосами: то красила их, то наращивала. В результате девушка заметила, что начала лысеть. Она отметила, что не на что стало наращивать волосы и тогда блогер купила парики.

Сейчас модель занимается восстановлением своей шевелюры. Она использует и народные средства, и прибегает к медицинским процедурам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шишкова обвинила Тимати в изменах с Решетовой. Блогерша заявила, что была беременна, пока рэпер встречался с новой возлюбленной.