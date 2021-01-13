Депутат ЗакСа предложил ввести ограничения на работу в такси для мигрантов

Депутат считает, что благодаря этому можно будет обеспечить россиян работой. Фото: pixabay.com

Депутат считает, что благодаря этому можно будет обеспечить россиян работой. Фото: pixabay.com

Он считает, что это позволит обезопасить пассажиров от различных инцидентов

Депутат ЗакСа Андрей Анохин считает, что нужно ввести ограничения на работу в такси для мигрантов. Его предложение уже заинтересовало Министерство труда России. Об этом сообщает «Царьград».

Политик убежден, что именно мигранты чаще остальных попадают в аварии. Они работают без отдыха и сна, поэтому засыпают за рулем и нарушают ПДД. Анохин добавил, что пассажиры иногда становятся жертвами сексуального насилия со стороны иностранцев. Парламентарий просит продумать меры, которые сделают дороги безопаснее.

«Это поможет обеспечить рабочими местами граждан Российской Федерации, что крайне важно в условиях мировой пандемии»,

— заметил законодатель.

Напоминаем, что в Петербурге пассажирка «Ситимобила» рассказала, как ее вез в «Пулково» водитель, мастурбирующий за рулем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ситимобил создаст службу психологической помощи.