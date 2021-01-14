Участница «Холостяка» рассказала, чем закончится сезон с рэпером Тимати

Девушка заверила, что знает, каков будет финал. Официально информацию никто не подтверждал.

Девушка, которая назвалась участницей нового сезона «Холостяка» на ТНТ, заявила, что знает, кого выберет рэпер Тимати. Об этом пишет OAnews. Она уверяет, что съемки уже закончены и финал отснят. Если верить источнику, то рэпер никого не выбрал и решил остаться одиноким.

Напоминаем, что Тимати объявил о своем участии в «Холостяке» сразу после того, как расстался с моделью Анастасией Решетовой. Для многих этот шаг показался странным, и поклонники решили, что артист просто привлекает к себе внимание и на самом деле продолжает жить с блогером.

Недавно Тимати и Решетова рассказали, что вместе провели новогодние праздники. При этом блогер подчеркнула, что они хорошо общаются ради общего ребенка и стараются сохранить теплые отношения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что съемки «Холостяка» с Тимати стартовали в Дубае. Музыкант уже примерил черный смокинг и встретился с невестами.