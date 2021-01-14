Более 38 тысяч петербуржцев сдали пробы на Covid-19 за сутки

Более 38 тысяч петербуржцев сдали пробы на Covid-19 за сутки
Тесты на коронавирус. Фото: Pixabay

Жители Северной столицы проверяются на наличие коронавирусной инфекции. За минувшие сутки медицинские работники приняли 38 тыс. 105 тестов.

Об этом стало известно в четверг, 14 января. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в Петербурге под наблюдением врачей находится 1 тыс. 648 человек. Из них 392 – контактные, а остальные 1 тыс. 256 – на самоизоляции.

Кроме этого, петербуржцы продолжают звонить по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом. За минувшие сутки специалисты обработали 5 тыс. 736 вызовов.

Также с начала октября 108060 человек получили гуманитарную помощь. Пожилым, одиноким людям, а также малообеспеченным многодетным семьям волонтеры доставили продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Мариинской больнице рассказали о платном кислороде для пациентов.

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