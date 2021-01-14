В Мариинской больнице рассказали о платном кислороде для пациентов

Мариинская больница, оборудованная для приема коронавирусных пациентов, прокомментировала информацию о платном кислороде для больных инфекцией.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу медицинского учреждения, все койки в больнице оснащены оборудованием для кислородной поддержки больных. Ежедневно подобную поддержку получают более 540 человек.

«В настоящее время в больнице ко всем стационарным койкам подведены кислородные консоли, оснащённые коннекторами и увлажнителями», – говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме этого, в больнице отметили, что запасов кислорода в учреждении хватает, а также все пациенты получают его бесплатно.

Отметим, что накануне в СМИ и Telegram-каналах появилась информация о том, что в Мариинской больнице есть койко-места с улучшенным сервисом, где можно за деньги приобрести кислород в случае необходимости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Мариинская больница будет принимать только пациентов с COVID-19.