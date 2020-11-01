Мариинская больница будет принимать только пациентов с COVID-19

Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге решили полностью перепрофилировать под стационар для лечения больных с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил глава городского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Он рассказал, что в городе продолжают переводить медицинские учреждения под прием исключительно заболевших коронавирусом пациентов.

Чиновник добавил, что на этой неделе был прием пациентов начал седьмой павильон «Ленэкспо» для пациентов, у которых болезнь протекает в легкой форме. Также работать начал университет имени Мечникова, в котором подготовили 178 коек.

Кроме того, с 1 ноября больных с COVID-19 вновь принимает Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. Павлова. Здесь для пациентов развернули 250 коек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в «Ленэкспо» открыли еще один павильон для пациентов с COVID-19.