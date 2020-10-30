В «Ленэкспо» открыли еще один павильон для пациентов с COVID-19

В петербургском «Ленэкспо», где развернут временный инфекционный госпиталь, открыли еще один павильон.

Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева. Уточняется, что в павильон №7 будут направлять горожан, которые переносят COVID-19 в легкой форме и не могут изолироваться дома.

Кроме того, там будут «долечивать» пациентов с COVID-19, которым требуется постоянное медицинское наблюдение.

По словам Эргашева, «Ленэкспо» позволит снизить нагрузку на городские стационары, где помогают пациентам в среднем или тяжелом состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что «Ленэкспо» смог получить лицензию и начал работать в конце октября. В первый же день у комплекса образовалась очередь из машин скорой помощи. Пациентов везли в два открывшихся павильона.