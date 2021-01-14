В ТЦ Невского района «накрыли» торговую точку с подделками известных брендов

В ТЦ Невского района &#171;накрыли&#187; торговую точку с подделками известных брендов
Продавцу подделок грозит реальный срок. Фото: pixabay

Сотрудники транспортной полиции в ходе профилактического рейда выявили в одном из торговых центров Невского района павильон, продающий поддельные кроссовки известных брендов.

На реализацию представлялось более 200 пар спортивной обуви с популярными европейскими логотипами. Стражи правопорядка выяснили, что 26-летний владелец торговой точки уже год занимается продажей кроссовок, незаконно используя чужой товарный знак. Ущерб, нанесенный брендам, оценен в 1 млн 800 тысяч рублей.

По факту незаконного использования средств индивидуализации товаров возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 180 УК РФ). Преступнику грозит до двух лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге раскрыли склад незаконного хранения оружия.

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