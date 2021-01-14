В Петербурге накрыли «группировку» незаконного склада огнестрельного оружия

В Кировском районе правоохранительные органы проверили места проживания четверых лиц и выявили большое количество незаконного оружия. Проверки проходили в рамках уголовного дела.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, сотрудники Центра «Э» при поддержке Росгвардии провели следственные мероприятия. Были организованы обыски мест жительства и хранения оружия четверых жителей города.

В итоге, в ходе проверок изъято большое количество огнестрельного оружия, в том числе граната, автоматы, различные немецкие пистолеты и другое.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге задержали лже-коммунальщиков, обокравших 86-летнюю старушку.

Как выяснилось, днем ранее в правоохранительные органы обратилась пострадавшая, которая рассказала, что к ней в квартиру на улице Маршала Захарова пришли неизвестные, представившись сотрудниками ЖКС. Они предложили заменить пенсионерке водяные фильтры и потребовали за услуги 24 тысячи рублей.