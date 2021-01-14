В Петербурге снова более 3 тысяч случаев Covid-19 за сутки

В Северной столице коронавирусная инфекция продолжает держать планку в 3 тыс. новых случаев за сутки. Всего инфекцией заразились уже 287 тыс. 814 петербуржца.

Об этом стало известно в четверг, 14 января. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, за минувшие сутки в городе было зафиксировано 3 тыс. 41 новый случай коронавирусной инфекции. При этом выздороветь смогли – 3 тыс. 551 пациент.

Таким образом, болезнь уже победили 176 тыс. 523 петербуржца. Однако есть и те, кто скончались от новой инфекции. За минувшие сутки статистику летальных исходов от коронавируса пополнили 83 пациента. Всего от инфекции в городе скончались 8 тыс. 649 человек.

Отметим, что Санкт-Петербург является одним из лидеров по суточному приросту новых случаев. Выше Северной столицы в России только Москва. Там за сутки зафиксировали 5 тыс. 893 случая.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в ВОЗ предсказывают еще более тяжелый год пандемии Covid-19.