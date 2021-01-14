Смольный опроверг заявление о поставке в Петербург 500 тысяч доз вакцины от COVID-19

Первый заместитель главы комитета по здравоохранению Северной столицы Андрей Сарана заявил, что поставка 500 тысяч доз вакцины «Спутник V», о которой говорил губернатор Александр Беглов, не закреплена на официальных бумагах.

По словам чиновника, официальных документов, заверяющих общее количество доз препарата, поставленных Петербургу в декабре, январе или феврале, не существует. Информация о поставках обсуждалась с Минздравом и министром, однако и в федеральных ведомствах могут назвать лишь примерный план поступления, объяснил Сарана в эфире радио «Эхо Москвы в Петербурге».

В Минздраве, отметил замглавы комитета, регулируют объемы поставок в зависимости от статистики заболеваемости по региону. Чиновник добавил, что в городе всегда ждут новых доз вакцины: «мы с радостью принимаем, распространяем и раздаем», — подчеркнул он.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Польше зарегистрировали первое тяжелое осложнение после вакцинации от коронавируса.