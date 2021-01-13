В Польше выявили первое тяжелое осложнение от вакцины от коронавируса

Не уточняется, о каком препарате идет речь.

В Польше рассказали о первом тяжелом осложнении после вакцинации от коронавируса. Об этом пишет РИА Новости. Министр здравоохранения страны Адам Недзельский заявил, что в стране зафиксировано 32 человека, у которых есть легкие симптомы, четыре – со средними симптомами и один пациент, находящийся в тяжелом состоянии после укола.

«Из доклада главного санитарного врача следует, что до настоящего времени зафиксировано 37 нежелательных побочных эффектов после прививок»,

— сказал глава ведомства.

Никаких подробностей не разглашается. Недельский добавил, что Польша создала фонд, который будет выплачивать компенсацию людям с побочными эффектами вакцинации от коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Польше с 28 декабря вводят общенациональный карантин из-за коронавируса.