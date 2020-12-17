В Польше с 28 декабря вводят общенациональный карантин из-за коронавируса

В Польше зарегистрировано свыше 1,16 млн заболевших с начала пандемии. Фото: pixabay

В Польше зарегистрировано свыше 1,16 млн заболевших с начала пандемии. Фото: pixabay

Польские власти приняли решение ужесточить ограничения, действующие в стране в целях борьбы с распространением коронавируса.

Согласно постановлению, опубликованному в четверг, 17 декабря, на сайте правительства Польши, с 28 декабря до 17 января 2021 года запрещена работа гостиниц, горнолыжных курортов и магазинов, за исключением тех, что продают товары первой необходимости. Также продолжат работать аптеки.

Кроме того, на три недели закроются спортзалы, фитнес-клубы, аквапарки и точки общепита. Под запрет попадают свадебные торжества, причастия и массовые вечеринки. Наконец, в новогоднюю ночь с 19:00 31 декабря до 6:00 1 января запретят передвижение по всей стране.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России, по заявлению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, на Новый год не планируется жесткого локдауна.