Эксперты «Авито Авто» представили пять легенд советского автопрома, выставленных на продажу

Эксперты &#171;Авито Авто&#187; представили пять легенд советского автопрома, выставленных на продажу
ГАЗ 13 «Чайка», 1972 года выпуска. Фото: пресс-служба "Авито Авто"

Аналитики «Авито Авто» представили пять раритетных советских автомобилей, объявления о продаже которых разместили на «Авито».

В частности, в Крыму за 3,3 млн рублей предлагается приобрести «ГАЗ 13 Чайка» первого поколения — известный лимузин горьковского автозавода, который выпускался с 1959 года.

ЗИЛ-4104, 1978 года выпуска. Фото: пресс-служба «Авито Авто»

Житель Краснодара выставил на продажу «ЗИЛ 4104». Заднеприводный седан 1978 года, выпускаемый заводом имени Лихачева в 1978-1983 года, оснащен двигателем объемом 7 680 куб. см и мощностью 315 «лошадей». Купить один из самых любимых «лотов» коллекционеров советского автопрома можно за 15 млн рублей.

ГАЗ М-20 Победа, 1953 гоад выпуска. Фото: пресс-служба «Авито Авто»

Пользователь «Авито» из Северной Осетии разместил объявление о продаже легендарной «Победы» М20 1953 года выпуска за 3,7 млн рублей. Модель прошла полную профессиональную реставрацию оригинальными запчастями.

ГАЗ 21 Волга, 1962 года выпуска. Фото: пресс-служба «Авито Авто»

Еще одну легенду советского автопрома, «ГАЗ 21 Волга», выпущенную в 1962 году, можно купить в Москве за 2,5 млн рублей. Дизайн ретро-автомобиля сочетает в себе модные тенденции Европы и Северной Америки второй трети ХХ века. 4-дверный седан восстановлен владельцем и оснащен двигателем V6 и АКПП Toyota.

ВАЗ-2101, 1982 года выпуска. Фото: пресс-служба «Авито Авто»

Наконец, за миллион рублей готов расстаться с моделью «ВАЗ-2101 Жигули» 1982 года житель столицы. Прототипом этого автомобиля стал итальянский седан Fiat 124. За время выпуска с конвейера сошли 4,85 млн экземпляров «ВАЗ-2101», что принесло ему поистине заслуженное звание «народного автомобиля».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подержанные автомобили в Петербурге выросли в цене на 5,6%.

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