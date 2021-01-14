В декабре в Петербурге ввели в эксплуатацию 310 домов

Наиболее активное строительство в декабре велось в Красногвардейском, Невском и Приморском районах. Фото: pixabay

Наиболее активное строительство в декабре велось в Красногвардейском, Невском и Приморском районах. Фото: pixabay

По данным Комитета по строительству, за декабрь 2020 года в Северной столице сдали в эксплуатацию более 1 млн квадратных метров жилья, то есть 310 домов на 25 814 квартир, включая индивидуальное строительство.

Лидером по вводу жилья в последнем месяце 2020 года стал Красногвардейский район, где сдали 24 дома на 5 360 квартир общей площадью 238 440 квадратных метров, включая 6 домов индивидуального жилого строительства (ИЖС). Второе место занял Невский район. Там сдали 231 408 «квадратов» жилых площадей — 10 домов на 5 752 квартиры. На третьей строчке рейтинга расположился Приморский район, где в декабре сдали в эксплуатацию 177 811 кв. м жилья, то есть, 21 дом на 4 950 квартир.

Кроме того, в декабре начала работу 75 объектов социальной инфраструктуры, включая взрослую поликлинику в Приморском районе, детсад на 415 мест в Пушкинском районе, стадион с крытой ледовой ареной — во Фрунзенском районе, а также детскую поликлинику в Красносельском районе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спрос на квартиры в петербургских новостройках за год увеличился на 64%.