Экомобили в Петербурге начнут принимать просроченные порошки, лаки и краски

Экомобили в Петербурге начнут принимать просроченные порошки, лаки и краски
Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга расширил перечень опасных отходов, которые можно сдать в экомобили. Теперь туда входят просроченные товары бытовой химии, лаки и краски.

Собранные опасные отходы, как и прежде, будут отвозить на лицензированное предприятие, которое обеспечивает безопасную и экологичную переработку и утилизацию. При этом батарейки, лампы, ртутные термометры и оргтехнику также по-прежнему можно сдать в экомобили.

В ведомстве добавляют, что по итогам 2020 года через экобоксы и экомобили собрали порядка 89 тонн опасных отходов, среди которых 23 тонны ламп, 870 килограммов ртутных термометров, более 63 тонн батареек и 2 тонны оргтехники.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 4 по 11 января 2021 года в экологические аварийные службы Петербурга поступило более 170 заявок.

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