С 4 по 11 января в экологические аварийные службы Петербурга поступило более 170 заявок

7 января в Невском районе повредили дверцы контейнера экобокса - поломку также оперативно устранили, а опасные отходы утилизировали. Фото: пресс-служба Комитета по природопользованию

7 января в Невском районе повредили дверцы контейнера экобокса - поломку также оперативно устранили, а опасные отходы утилизировали. Фото: пресс-служба Комитета по природопользованию

Как сообщили в Комитете по природопользованию Северной столицы в понедельник, 11 января, в период новогодних каникул экологическая обстановка в городе в целом оставалась стабильной.

За это время аварийная служба предприятия «Экострой» обработала 170 обращений от петербуржцев по вопросам экологической безопасности. Специалисты совершили 27 выездов по аварийным ситуациям и плановым проверкам по местам ликвидации аварий. Отметим, что в 25 случаях выезды были связаны с ртутными загрязнениями и сбором ртутьсодержащих приборов.

В общей сложности за неделю на утилизацию отправились 11 кг ртутьсодержащих отходов, 131 люминесцентная лампа, 6 термометров и 10 кг батареев. Экологи «Экостроя» также выезжали на улицу Захарьевская, где обнаружилось ртутное загрязнение на площади 1,5 кв. м. Кроме того, в течение недели специалисты ГУП «Пиларн» выззжали на проверку сообщения о загрязнении акватории реки Шингарка нефтепродуктами. К счастью, информация не подтвердилась.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в течение праздников дороги Петербурга убирали от снега и наледи более 9,5 тысяч дворников и 1,3 тысячи единиц спецтехники.