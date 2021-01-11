В течение новогодних каникул Петербург убирали 9 560 дворников и 1 383 единицы спецтехники

Дворы города убирали управляющие организации, задействуя порядка 400 единиц уборочной техники, а также от 5,5 до 8 тысяч дворников. Фото: пресс-служба Жилищного комитета

Дворы города убирали управляющие организации, задействуя порядка 400 единиц уборочной техники, а также от 5,5 до 8 тысяч дворников. Фото: пресс-служба Жилищного комитета

В первые десять дней января коммунальные службы Северной столицы израсходовали 21,1 тысячу тонн противогололедных материалов, а уборкой улиц занимались от 5 782 до 9 560 человек и от 997 до 1 383 единиц техники в зависимости от погодных условий.

Самыми напряженными для дорожных работников стали 2 и 3 января, когда снегопад чередовался с дождем и приходилось буквально безостановочно обрабатывать улицы от гололеда, информирует пресс-служба аппарата вице-губернатора Николая Бондаренко.

За все новогодние праздники высота выпавшего в Петербурге снега составила 5,2 см. Кроме того, с дорог вывезли более 68 тысяч кубометров снега. В среднем ежедневно на дорогах находились свыше 700 единиц техники. Сегодня, 11 января, уборку города осуществляют 1024 единицы специализированной техники и 7414 работников ручного труда.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Адмиралтейский район стал худшим в Петербурге по качеству уборки.