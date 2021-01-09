Адмиралтейский район худший по уборке в Петербурге

Дежурная служба комитета работает круглосуточно и принимает звонки, связанные с уборкой города, по телефону: 314-60-13. Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Санкт-Петербурга

Дежурная служба комитета работает круглосуточно и принимает звонки, связанные с уборкой города, по телефону: 314-60-13. Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Санкт-Петербурга

В Северной столице прошли проверки районов по уборке внутриквартальных территорий. По 17% адресов выявлены замечания.

Как сообщает пресс-служба жилищного комитета Петербурга, всего было проверено 120 адресов в шести районах города. В 20 из них были выявлены нарушения по уборке.

В итоге, больше всего замечаний получил Адмиралтейский район. Там было выявлено 10 нарушений. Это говорит о том, что уборка на территории была произведена не качественно, а может и вовсе не производилась.

Кроме этого, пять нарушений выявлено в Петродворцовом районе и в Кронштадтском – одно. Также замечания за неправильный вывоз твердых бытовых отходов получили Красногвардейский и Московский районы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что более 800 машин убирают Петербург от снега 8 января. За сутки из города вывезли более 6,3 тыс. кубометров собранного снега. Отмечается, что за 7 января выпал почти сантиметр снега.