Петербуржцев 14 января ждут морозы до -19 и снегопад

На Петербург надвигаются снегопад и зимняя стужа. Такая погода установится в городе в пятницу, 15 января, говорится в прогнозе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Последний день первой рабочей нового года в Петербурге будет морозным. Грядущей ночью температура воздуха в Северной столице опустится до -14…-16 градусов. На окраинах города может быть холоднее — до 19 градусов. Днем воздух прогреется всего на пару градусов — до -12…-14 градусов.

Умеренный ветер подует с северо-восточных направлений. В течение дня временами будет идти небольшой снег.

Синоптики предупреждают жителей города на Неве о том, что на дорогах образуется гололедица. Атмосферное давление будет падать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптик рассказал, какой будет первая рабочая неделя в Петербурге.