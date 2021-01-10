Синоптик рассказал, какой будет первая рабочая неделя в Петербурге

Синоптик рассказал, какой будет первая рабочая неделя в Петербурге
В городе будет холодно и снежно. Фото: pixabay.com

Погода ожидается холодной и снежной.

Специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, какой будет погода на первой рабочей неделе после новогодних праздников в Санкт-Петербурге. Прогнозом синоптик поделился в социальной сети Facebook.

В понедельник, 11 января, ожидается смен морозного антициклона на теплый атмосферный фронт. 12 числа погода окажется близкой к норме, не обойдется без снега. Леус считает, что на этой неделе будет побит еще один температурный рекорд – столбик термометра может опуститься до минус 18 градусов. Днем температур воздуха в среднем составит минус 9 градусов.

Ближе к середине недели влияние циклона на погоду ослабнет, что приведет к медленному потеплению. Выходные выдадутся относительно комфортными – сохранится намеченная тенденция.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Вильфанд рассказал о погодных аномалиях в России.

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