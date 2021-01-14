Сильвио Берлускони экстренно госпитализировали в Монако

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в экстренном порядке госпитализирован в больницу в Монако. Причиной стали проблемы с сердцем.

О госпитализации итальянского политика сообщил его личный врач Альберто Дзангрильо, передает газета Corriere della Sera. Перед тем, как попасть в больницу, Берлускони находился в доме одной из своих дочерей на юге Франции, неподалеку от Ниццы.

Личный врач заявил, что у 84-летнего политика появилась сердечная аритмия, в связи с чем он принял решение о срочной госпитализации. Политика экстренно доставили в кардиологический центр в Монако. Как объясняет медик, транспортировка пациента в Италию была бы нерациональна.

В пресс-службе партии Берлускони «Вперед, Италия» сообщили, что политик вернется домой через несколько дней.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что госпитализированная с коронавирусом Алиса Фрейндлих идет на поправку.