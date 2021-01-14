Байден предложил выплатить американцам по $1,4 тысячи

Байден предложил выплатить американцам по $1,4 тысячи
Джо Байден. Фото: скриншот Instagram

Избранный президент США Джо Байден представил план по поддержке экономики страны в период пандемии коронавируса на $1,9 трлн.

В число мер поддержки населения входят прямые выплаты американцам в размере $1,4 тысячи, сообщает Associated Press.

В совокупности с принятым ранее пакетом, в который включены выплаты американцам в размере $600, общий размер помощи от государства составит $2 тысячи.

Также план предусматривает $175 млрд кредитования малому бизнес.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что действующий президента США Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в Вашингтоне. Режим ЧС будет действовать с 11 по 24 января 2021 года. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

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