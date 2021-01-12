Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне в связи с инаугурацией Байдена

Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне в связи с инаугурацией Байдена
Трамп ввел режим ЧС. Фото: https://pixabay.com

Президент также направил федеральную помощь местным властям, чтобы усилить безопасность на улицах города.

Действующий президента США Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в Вашингтоне. Режим ЧС будет действовать с 11 по 24 января 2021 года. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Известно также, что американский лидер направил федеральную помощь властям города, чтобы те обеспечили безопасность перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена.

Режим ЧС обычно вводят для оказания помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий. Это позволяет выделить необходимые средства в ускоренном режиме.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Палата представителей призовет Пенса отстранить Дональда Трампа от власти.

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