NASA показало раритетный снимок Земли с лунной орбиты

NASA показало снимок, сделанный экипажем аппарата «Аполлон 8» в декабре 1968 года.

Во время космической экспедиции астронавты Джеймс Артур Ловелл, Уильям Андерс и Фрэнк Борман первыми покинули околоземное пространство, они могли наблюдать за Землей. Кроме того, астронавты первыми увидели обратную сторону Луны.

Автором цветного снимка стал Уильям Андерс, черно-белые фото Земли над лунным горизонтом принадлежать его коллегам — Джеймс Артур Ловелл и и Фрэнк Борман.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что представители NASA заявили, что им удалось обнаружить молекулы на повернутой к Земле стороны Луны. Сделать это удалось при помощи летающего инфракрасного телескопа SOFIA. Молекулы воды были обнаружены в районе крупного кратера Клавиуса.