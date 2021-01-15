Кузя из «Универа» рассказал, почему не платит дочери алименты

Актер и музыкант Виталий Гогунский, известность которому принесла роль Кузи в сериале «Универ» объяснил журналистке Алене Жигаловой, почему не платит алименты на содержание своей 10-летней дочери Миланы.

Этот вопрос журналистка задала Виталию во время беседе на её YouTube-канале. Ранее экс-супруга Гогунского, модель Ирина Маирко жаловалась, что бывший муж не помогает ей финансово и не участвует в воспитании ребенка. Актер признался, что действительно не платит алиментов, однако у них с Ириной есть определенная договоренность, поэтому такое заявление с её стороны для него — неожиданность, «подстава подстав».

Как объяснил Гогунский, бывшая жена, во-первых, не подавала на алименты через суд. Во-вторых, актер оставил семье прибыльный бизнес и квартиру в центре Москвы стоимостью 20 млн рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 32-летняя звезда сериала «Большая маленькая ложь» Зои Кравиц подала на развод с мужем спустя 1,5 года брака.