В Смольном жалуются на нехватку снегоуборочной техники

Количественно снегоуборочных машин хватает, однако не все из них оснащены современным механизмом равномерного разбрасывания песко-соляной смеси. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Количественно снегоуборочных машин хватает, однако не все из них оснащены современным механизмом равномерного разбрасывания песко-соляной смеси. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В Комитете по благоустройству Северной столицы отмечают, что городу не хватает современной снегоуборочной техники, а конкретно — специальных машин, покрывающих дорогу песко-соляной смесью.

Заместитель председателя ведомства Егор Пащенко объяснил, что не вся дорожная техника обладает современным механизмом пескоразбрасывателя. Из-за этого петербуржцы часто жалуются на неравномерное распределение песка и соли на дорогах — местами смесь превращается в вязкую грязную кашу под ногами.

При этом чиновник подчеркнул, что пока имеющаяся техника справляется с количеством снега. Как правило, в Петербурге выпадает не более трех сантиметров осадков, и количество снегоуборочных машин эквивалентно снегопадам — нехватки техники в этом отношении власти не отмечают.

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