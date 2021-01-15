В Москву поставили 10 млн пар использованных медицинских перчаток

В Москву поставили 10 млн пар использованных медицинских перчаток
Использование таких перчаток могло привести к массовой вспышке заболеваемости коронавирусом. Фото: pixabay

В столицу доставили партию из 9,9 млн пар медицинских одноразовых виниловых перчаток, которые оказались использованными.

По данным московской прокуратуры, бракованные медицинские изделия прибыли в Россию из-за рубежа по заказу одной из отечественных компаний. При этом название организации, как и наименование поставщика, правоохранители не раскрывают, пишет РИА Новости в пятницу, 15 января.

Предоставление использованных перчаток является грубым нарушением санитарно-эпидемиологических норм, которое может стать причиной массового заражения людей коронавирусной инфекцией. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, прокуратура продолжает разбирательство.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пользоваться средствами индивидуальной защиты нужно даже на улице, однако не во всех случаях. Когда нужно носить маску на свежеем воздухе, объяснила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
москва перчатки прокуратура средства индивидуальной защиты


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Органный фестиваль, встреча с актрисой Зоей Буряк и выставка костюмов: куда ...
Приставы Петербурга оштрафовали предпринимателя на 100 тысяч рублей за ...
Главные события уходящей недели в Петербурге
Петербуржцам рассказали, как вести себя при встрече с лисами, гуляющими по городу
Эксперты рассказали, на что тратились петербуржцы в новогодние каникулы
Депутат ЗакСобрания Амосов госпитализирован в Боткинскую больницу с коронавирусом
В Петербурге наградили полицейских, которые спасли 3-летнюю девочку из ...
В Москву поставили 10 млн пар использованных медицинских перчаток