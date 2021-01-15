В Москву поставили 10 млн пар использованных медицинских перчаток

В столицу доставили партию из 9,9 млн пар медицинских одноразовых виниловых перчаток, которые оказались использованными.

По данным московской прокуратуры, бракованные медицинские изделия прибыли в Россию из-за рубежа по заказу одной из отечественных компаний. При этом название организации, как и наименование поставщика, правоохранители не раскрывают, пишет РИА Новости в пятницу, 15 января.

Предоставление использованных перчаток является грубым нарушением санитарно-эпидемиологических норм, которое может стать причиной массового заражения людей коронавирусной инфекцией. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, прокуратура продолжает разбирательство.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пользоваться средствами индивидуальной защиты нужно даже на улице, однако не во всех случаях. Когда нужно носить маску на свежеем воздухе, объяснила глава Роспотребнадзора Анна Попова.