Группа RBI приобрела участок для строительства пансионата рядом с пляжем в Репино

Строительство должно завершиться в 2026 году. Фото: pixabay.com

Строительство должно завершиться в 2026 году. Фото: pixabay.com

На месте бывшей турбазы в Репино может появиться новый пансионат на 234 номера. Участок для строительства выкупила группа RBI. Стоимость земли оценивается экспертами в 400 млн рублей.

Как сообщает «Деловой Петербург», пансионат будет расположен на базе НПО «Импульс». Общая площадь строительства составит 1,5 тыс. квадратных метров. Кроме этого, известно, что в пансионате будет 234 номера в шести корпусах. Ввод в эксплуатацию намечен на 2026 год.

Отметим, что стоимость сделки на данный момент неизвестна. Однако эксперты оценили примерную цену дорогостоящей покупки, – участок обошелся в 400 млн рублей.

До этого в 2018 году данный участок приобрело ООО «Ховард Парк», которое выкупило землю у «Ростеха» за 124,4 млн рублей. Затем объект перешел к физическому лицу, которое продало будущий пансионат группе RBI.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Минстрой планирует усилить контроль за сдачей жилья в аренду.