Названы опасные приложения, которые нужно срочно удалить со смартфона

Названы опасные приложения, которые нужно срочно удалить со смартфона
Опасные приложения нужно срочно удалить со смартфона. Фото: unsplash

Специалисты по IT-безопасности составили список приложений для смартфона, которые рекомендуется немедленно удалить.

Как сообщает Forbes со ссылкой на компанию Check Point, ряд приложений на смартфоне могут содержать вредоносный троян Rogue. В числе таких приложений оказались AppleProtect, Axgle, Buzz, Google Play Service, Idea Security, SecurIt, Service, Settings, Wallpaper girls и Wifi Pasword Cracker.

Троян имеет возможность удаленного доступа, с помощью которого злоумышленники могут украсть данные, фотографии, геолокацию, контакты и сообщения. Если пользователь предпримет попытку ограничить доступ вредоносного ПО к своим данным, то на экране смартфона выскочит предупреждение: «Вы действительно хотите стереть все данные?».

При обнаружении каких-ибо из перечисленных приложений на смартфоне, их следует срочно удалить. Также следует просканировать устройство с помощью установленного на смартфон антивируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, зачем нужен секретный код смартфона.

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