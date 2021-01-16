Российский кинокомикс «Майор Гром» выйдет на экраны на неделю раньше

Премьеру первой полнометражной экранизации комикса «Майор Гром: Чумной Доктор» перенесли на неделю раньше.

Кинокомикс выйдет на большие экраны 1 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе компании-прокатчика Disney Studios. Изначально планировалось, что зрители увидят фильм «Майор Гром: Чумной Доктор» режиссера Олега Трофимова 8 апреля.

Сценарий фильма про Майора Грома создали по мотивам российского комикса издательства Bubble. Сюжет строится вокруг петербургского майора полиции Игоря Грома. Внезапно в городе появляется человек в маске Чумного Доктора и начинает убивать коррупционеров, которые однажды смогли уйти от наказания при помощи взяток и высоких должностей.

В картине сыграли такие актеры, как Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков, Михаил Евланов и другие.

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