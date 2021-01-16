В Петербурге 16 января ожидается 15 градусов мороза

Сегодня в Северной столице температура воздуха опустится на 10 градусов холоднее нормы. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

В субботу, 16 января, в атмосфере над городом будет господствовать промежуточный гребень антициклона. Его стараниями ожидается облачная с прояснениями погода, обойдется без существенных осадков.

В дневное время похолодает до минус 13-15 градусов, в Ленобласти – до минус 12-17, местами до -20 градусов. По словам специалиста, такие значения на 9-10 градусов ниже климатической нормы.

Подует северо-восточный ветер со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Пулково 16 января работает без отмен и задержек. В небо над Петербургом поднимутся все запланированные самолеты.