В жилом доме на Тихорецком проспекте вспыхнула «двушка»

В Калининском районе Петербурга спасатели тушили пожар в квартире жилого дома. В одной из комнат горела обстановка на площади 5 «квадратов».

Возгорание случилось в пятницу, 15 января, в доме №27/2 на Тихорецком проспекте. Сигнал о пожаре поступил в дежурную часть около 21:30. К месту происшествия оперативно выехали 16 сотрудников на четырех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в двухкомнатной квартире в комнате площадью 15 квадратных метров горела обстановка на площади 5 «квадратов».

Прибывшие спасатели ликвидировали пламя в 22:12. Другие подробности выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сусанино спасатели два часа тушили горящий дом.