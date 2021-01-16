В Сусанино спасатели два часа тушили горящий дом

В Гатчинском районе Ленинградской области произошел пожар в садовом доме. С огнем боролись 12 спасателей.

Возгорание случилось, 16 января, в поселке Сусанино. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 2:22. Огнеборцы оперативно выехали к указанной постройке на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, на тушение пожара ушло почти два часа. Ликвидировать возгорание удалось к 4:15 утра.

Сведения о пострадавших не поступали. Причина возгорания выясняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что восемь спасателей час тушили пожар в доме в Красницах.