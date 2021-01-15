Восемь спасателей час тушили в доме в Красницах

Восемь спасателей час тушили в доме в Красницах
Спасатели оперативно прибыли к месту ЧП. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Гатчинском районе Ленинградской области спасатели тушили частный дом. Справиться с пожаром удалось за час.

Возгорание случилось в пятницу, 15 января, в СНТ Березка в массиве Красницы. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 3:55.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, к 04:54 огнеборцы полностью потушили пламя. С огнем боролись восемь человек и две единицы спецтехники.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночью в коттедже под Ульяновкой полыхала мебель.

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ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели


 

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