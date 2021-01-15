Ночью в коттедже под Ульяновкой полыхала мебель

Ночью в коттедже под Ульяновкой полыхала мебель
Спасатели потушили пожар. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Тосненском районе Ленобласти ночью загорелся один из коттеджей. Спасатели час тушили обстановку в постройке.

Возгорание случилось в четверг, 14 января, в коттеджном поселке «Лето» на Абрикосовой улице. Сигнал о пожаре поступил дежурному части в 23:38.

Как сообщили в ГУ МЧС России по области, в поселок, расположенный вблизи Ульяновки, были направлены восемь человек и две машины спецтехники. Они выяснили, что в частном доме горела обстановка на площади 40 «квадратов».

К 00:22 спасатели полностью потушили пожар Причины появления огня неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпино почти 2 часа полыхал гараж автосервиса.

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ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели


 

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